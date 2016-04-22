Профспілки закликають Кабмін призначити керівником Держгеонадр професіонала

Про це заявив голова Профспілки працівників геології, геодезії та картографії Іван Бакулей на прес-конференції в Києві.

«Ми будемо звертатися до нового керівництва, до нового уряду, щоб нарешті призначили керівництво Держгеонадр. Хотілося б, щоб це був професіонал, а то люди втомилися від непрофесіоналів. Щоб у керівництві було менше юристів, а більше - справжніх геологів, що розбираються в питаннях галузі», - зазначив Бакулей.

При цьому глава профспілок заявив, що галузь знаходиться в катастрофічному становищі і для її порятунку державі слід вжити термінових дій.

Зокрема, треба відновити фінансування галузі, оскільки, за словами Бакулея, у багатьох підприємств, що підпорядковуються Держгеонадрам, існує величезний борг по зарплаті.

«Той народ, який ще сьогодні працює, ті колективи, які залишилися, дуже сподіваються і на нового міністра. Що будуть призначені професіонали, які виведуть галузь з передінфарктного стану», - сказав Бакулей, уточнивши, що нині в галузі працює всього 7,5 тис. осіб, у той час як на початку 90-х налічувалося понад 80 тис.

Присутній на прес-конференції адвокат і заступник голови громадської організації «Рада юристів України» Микола Оріховський у свою чергу заявив, що у нинішнього виконуючого обов'язки голови Держгеонадр Миколи Бояркіна була можливість виправити ситуацію і значно збільшити як відрахування в бюджет, так і фінансування самої галузі за рахунок чесного та прозорого конкурсу на використання надр.

«Чому цього не сталося? Через корупцію», - зазначив Оріховський, вказавши на той факт, що нинішнє керівництво неодноразово ставало об'єктом гучних журналістських розслідувань.

За словами адвоката і громадського діяча, протистояти корупції в Держгеонадрах і здійснювати жорсткий контроль за діяльністю служби могла б громадська рада, однак Бояркін заблокував її створення.

«Будь-яка темрява боїться світла. Саме тому нинішнє керівництво Держгеонадр боїться контролю з боку громадської ради і не затверджує її склад, а створило саою бутафорську або фейкову громадську раду. І це при тому, що ми виграли всі суди і довели, що такі дії незаконні», - сказав Оріховський.

«Тепер ця незаконна громадська рада використовується для особистих цілей», - додав адвокат.

В якості прикладу він повідомив, що на сайті Держгеонадр з'явився текст заяви від якоїсь громадської ради, в якій вона виступає проти можливого призначення головою служби гендиректора казенного підприємства «Південукргеологія» Миколи Фощія, називаючи його корупціонером.

«Тобто фейкова громадська рада звинувачує людину у всіх смертних гріхах», - сказав Оріховський, уточнивши, що, за його даними, багато підписів у документі є підробленими.

В свою чергу колектив працівників КП «Південукргеологія» висловив обурення необґрунтованими звинуваченнями на адресу свого керівника з боку громадської ради, створення якої визнано судом незаконним.

«У професійних колах геологічної спільноти України Фощія Миколу Васильовича знають не як корупціонера, а як талановитого керівника, який майже 19 років очолює одне з найбільших підприємств галузі і протягом багатьох років забезпечує левову частку приростів стратегічно важливих корисних копалин України. Навіть у кризові 2013-2015 роки при відсутності необхідних для цього ресурсів», - сказано в заяві колективу, текстом якого володіє УНІАН.

Одночасно колектив закликає уряд призначити саме Миколу Фощія головою Держгеонадр, що може запобігти остаточному розвалу галузі.

Довідка УНІАН. З січня 2015 року виконуючим обов'язки Держгеонадр є Микола Бояркін, який до цього працював директором департаменту організаційно-аналітичної роботи і управління персоналом цієї служби.

На початку 2016 року журналісти програми "Схеми" провели розслідування і з'ясували, що конкурс з видобутку лабрадориту - облицювального каменю - в Житомирській області виграла компанія, що зареєстрована на сестру Бояркіна і його радника Дениса Жегалова.

Микола Фощій очолює казенне підприємство «Південукргеологія» з 1997 року. У нього - геологічне утворення, він захистив кандидатську дисертацію та видав понад 100 наукових робіт і монографій. Крім того Фощій пройшов шлях від техніка-геолога до керівника найбільшого в Україні геологорозвідувального підприємства.

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за вивчення та забезпечення раціонального використання українських надр.