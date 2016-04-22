Порошенко обіцяє підтримати авіабудівників у виході на нові ринки збуту

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час відвідування державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка Івченка», де взяв участь у запуску нового випробувального стенду з двигуном АІ-450.

Президент оглянув підприємство та ознайомився з виробництвом, зокрема, із зразками різних типів двигунів.

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Порошенко привітав авіабудівників з тим, що Україна увійшла в п’ятірку країн, які мають повний цикл створення власних літаків.

«Люди, спеціалісти – найбільший капітал цього підприємства, його гордість і слава», - звернувся президент до працівників підприємства, зауваживши, що саме завдяки їх праці Україна заслужено вважається однією з небагатьох країн світу, здатних випускати сучасну авіаційну техніку.

«Підприємство не стоїть на місці, впроваджує передові технології, демонструє позитивні фінансово-економічні результати і з упевненістю дивиться в майбутнє», - додав Порошенко.

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Глава держави відзначив успішну роботу державного концерну «Укроборонпром» щодо заміни комплектуючих, які раніше постачалися з Російської Федерації: «Ми розробили систему імпортозаміщення і наші вчені-конструктори виконали це завдання».

Президент також зазначив, що за останній період обсяги виробництва на підприємствах «Укроборонпрому» зросли втричі, а це означає, що десятки тисяч людей забезпечені роботою, збережено існуючі та створено нові робочі місця. Так само і запорізьке МКБ «Прогрес» не загубило жодного конструктора.

Порошенко наголосив, що надаватиме повну підтримку для виведення на нові ринки збуту українських авіабудівників. «Український авіабуд має гарне майбутнє», - сказав президент, додавши, що українська продукція нещодавно вийшла на ринок Саудівської Аравії, Індії.

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Порошенко також висловив вдячність працівникам підприємства, які захищали Батьківщину на Донбасі, адже за два роки 29 працівників бюро стали учасниками бойових дій, боронивши країну від російської агресії.

«Вони гідно виконали свій обов’язок, виявили найвищі моральні якості, особисту мужність і патріотизм, чим заслужили визнання і вдячність всієї країни. А сьогодні – продовжують робити свій внесок у зміцнення обороноздатності країни на трудовому рубежі. Від імені держави щиро дякую їм за це», - сказав президент.