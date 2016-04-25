США сподіваються на розвиток спільного оборонного виробництва з Україною - посол

США сподіваються на розвиток спільного оборонного виробництва з Україною, яке дасть змогу реалізувати стратегічні й комерційні цілі обох країн.

Про це заявив посол США Джеффрі Пайєтт на зустрічі з міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим і торговим представником України Наталію Микольською, повідомляється на офіційній сторінці Мінекономрозвитку в Twitter.

«Ми сподіваємося продовжувати співробітництво і спільне виробництво в оборонній галузі для стратегічних і комерційних цілей», - сказав посол.

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Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама схвалив військовий бюджет США, який передбачає надання військової допомоги Україні в 2016 році в обсягу 300 млн дол.

При цьому допомога Сполучених Штатів у секторі безпеки України в 2017 році залежатиме від готовності українських військових проводити реформи.

Президент РФ Володимир Путін минулого року висловив намір відмовитися від кооперації з Україною і країнами НАТО у виробництві зброї та військової техніки.