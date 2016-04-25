Одеський припортовий завод, який готують до приватизації, закінчив квартал зі збитком 419 мільйонів

Один із найбільших виробників хімічної продукції в країні Одеський припортовий завод, 99,6% акцій якого Фонд державного майна планує виставити на приватизацію в червні, за підсумками першого кварталу 2016 року отримав 418,6 млн грн чистого збитку проти 90,1 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2015 року.

Про це йдеться в звіті компанії, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід у першому кварталі становив 1,72 млрд грн, що майже вдвічі менше аналогічного показника за січень-березень 2015 року. Валовий прибуток заводу скоротилася в 6,4 раза і становив 99,9 млн грн. Збиток від операційної діяльності становив 434,1 млн грн проти прибутку від операційної діяльності в розмірі 273,9 млн грн за аналогічний період 2015 року.

Активи заводу з початку року знизилися на 2,7% - до 3,21 млрд грн. При цьому поточні зобов'язання у звітному періоді зросли на 5,7% - до 6,03 млрд грн. Довгострокових зобов'язань у підприємства у першому кварталі не було.

Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод в 2015 році отримав чистий прибуток у розмірі 210,9 млн грн, тоді як 2014 рік компанія закінчила з 270,5 млн грн чистого збитку.

Фонд держмайна розраховує в кінці липня 2016 року закрити операцію з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу.

До кінця квітня відомство має намір закінчити підготовку підприємства до приватизації.

Одеський припортовий завод (Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.