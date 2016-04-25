Контрабанда лісу в Чопі: Гройсман доручив Насірову розслідувати спробу вивезення 24 вагонів деревини

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив голові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову провести службове розслідування щодо працівників митниці міста Чоп, які сприяли незаконному вивезенню з України 24 вагонів необробленої деревини високої якості, експорт якої законодавчо заборонений.

Як повідомили в прес-службі уряду, Гройсман дізнався про випадок незаконного експорту від громадських активістів і закликав тут же ухвалити всі необхідні кадрові рішення - аж до звільнення порушників закону.

Як з'ясувалося, деревина була оформлена як дрова і не пройшла необхідних митних процедур, включаючи огляд, що дозволяє визначити тип і якість товару.

«У нас заборона на вивезення деревини. За великим рахунком, ця норма діє, але інформація, отримана від активістів (які повідомили про спробу незаконного експорту лісу - УНІАН), мене здивувала», - цитує прес-служба Гройсмана.

Глава уряду доручив голові ДФС покарати винних.

«Я б хотів, щоб кожен, хто причетний до цього випадку, хто відправляв, хто робив замовлення, хто підписував (папери - УНІАН), - всі вони мають бути покарані, їх матеріали повинні бути передані до Національного антикорупційного бюро. Це чиста корупція, махрові корупціонери, яким просто не місце в самій системі», - підкреслив прем'єр-міністр.

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Одночасно Гройсман доручив вивчити причетність до цього випадку співробітників інших відомств, включаючи «Укрзалізницю».

«Все взаємопов'язано. Доручаю швидко провести розслідування і всіх притягнути до відповідальності, вони мають бути звільнені негайно, - сказав Гройсман. - Аналогічні кадрові рішення мають бути зроблені щодо керівництва митниці. Без керівництва митниці такі речі не робляться. Це серйозні вагони, платформи, які були завантажені кругляком. Думаю, вони налагодили системний бізнес на контрабанді. Вважаю, що мають бути прийняті найжорсткіші кадрові рішення, які тільки можуть бути».

У прес-службі також повідомили, що голова ДФС виконав доручення глави уряду і повідомив про початок службового розслідування, яке, як очікується, буде завершене вже до кінця поточного тижня.

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Раніше глава уряду наголошував, що реформа митниці є одним із пріоритетів роботи уряду.