Мінекономрозвитку: зростання промвиробництва в першому півріччі становитиме 2,5%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує зростання промислового виробництва в Україні за підсумками першого півріччя 2016 року на рівні 2,5%. Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на сайті міністерства.

«У першому півріччі 2016 року основними чинниками впливу на промисловість будуть поступове відновлення кон'юнктури на світових товарних ринках, насамперед чорних металів і залізної руди, а також відновлення споживчого та інвестиційного попиту», - йдеться в повідомленні.

Негативним чинником стануть подальші торговельні обмеження з боку Росії.

«За оцінками Мінекономрозвитку за підсумками січня – червня 2016 року зростання обсягів промислового виробництва очікується на рівні 2,5%», – зазначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками І кварталу зростання промвиробництва в Україні становило 3,7%. При цьому в березні зростання становило 4,8% (порівняно з березнем-2015). Відмінною особливістю березня стало динамічне нарощування виробництва інвестиційних товарів - за основними промисловими групами обсяг виробництва інвестиційних товарів збільшився на 12,5%.

Серед лідерів - випуск металоконструкцій, продукції машинобудування і будівельних матеріалів. У металургійному виробництві зростання становило 19,1% (порівняно з березнем-2015) завдяки збільшенню обсягів іноземних замовлень в умовах поліпшення цінової динаміки на світовому ринку чорних металів. Активізація будівельної діяльності сприяла розширенню внутрішнього попиту на продукцію галузі. Обсяг продажу металургійної продукції на внутрішньому ринку за 2 місяці 2016 року виріс на 27%.

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У машинобудуванні зростання виробництва становило 8,7% (порівняно з березнем-2015) за рахунок збільшення виробництва комп'ютерів (на 59,7%), з виробництва автотранспортних засобів - на 13,5%, внаслідок збільшення портфеля замовлень (обсяг нових замовлень на виробництво продукції машинобудування зріс за 2 місяці на 13,5%), а також за рахунок зростання виробництва вагонів завдяки диверсифікації зовнішніх ринків збуту.

Аутсайдерами березня стали харчова, хімічна, деревообробна промисловість та електроенергія (займають близько 50% у промисловості в цілому).