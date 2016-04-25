"Нафтогаз" знижує ціни на газ для промисловості

НАК «Нафтогаз України» з 1 травня 2016 року знижує ціни на природний газ для промислових споживачів на 10-11% порівняно з квітнем 2016 року - до 6474-7518 грн за тис. куб. м, йдеться в повідомленні компанії.

«Рівні кінцевих цін для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, залежно від зазначених умов, знижено порівняно з цінами квітня на 10-11% і становлять від 6474 до 7518 грн за тис. куб. м (з урахуванням тарифів на транспортування магістральними і розподільними трубопроводами та ПДВ)», - йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначили в «Нафтогазі», запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовано залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Читайте такожУ "Нафтогазі" підрахували, скільки коштував бюджету дешевий газ для населення: майже $54 мільярди за 10 років

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію з регулювання в енергетиці права на встановлення цін на природний газ для промисловості.