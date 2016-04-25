Найбільше українське підприємство з випуску авіадвигунів скоротило прибуток у 3,4 раза

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" в першому кварталі 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротило чистий прибуток в 3,4 раза - до 304,6 млн грн з 1,033 млрд грн.

Відповідні дані містяться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії скоротився на 30% - до 2,1 млрд грн, валовий прибуток впав на 25%, до 1,351 млрд грн, а операційний прибуток - у 2,5 раза, до 524 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року "Мотор Січ" збільшила чистий прибуток в 2,4 раза - до 3,67 млрд грн з 1,547 млрд грн в 2014 році.

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Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним із найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання.