Франція побудує підводний флот для Австралії за $38,6 мільярда, Японія вимагає пояснень щодо тендеру

Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал ABC.

Нові субмарини замінять застарілі підводні човни класу Collins, які стоять зараз на озброєнні ВМФ Австралії.

DCNS виграла тендер у конкурентів з Німеччини і Японії, пообіцявши уряду, що будівництво підводного флоту створить декілька тисяч місць для австралійських робітників.

Читайте такожТуркменістан купить 750 українських вантажних вагонів

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заявив, що субмарини будуть будуватися в Аделаїді (на півдні країни). Проект дозволить створити 2,8 тис. робочих місць.

У свою чергу влада Японії заявили про бажання дізнатися, чому Австралія вирішила віддати перемогу в конкурсі на тендер на будівництво підводних човнів Франції, інформує Reuters.

За словами офіційного представника Австралії, конструкція, запропонована Францією краще відповідає потребам флоту країни.

Читайте такожУ Київському метрополітені за кошти "зелених інвестицій" оновлять ще 15 вагонів

Раніше уряд повідомив, що в Аделаїді у 2018 році розпочнеться будівництво 12 патрульних суден.