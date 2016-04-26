Російський "АвтоВАЗ" все більше занурюється в кризу: знову заявив про припинення складання машин

"АвтоВАЗ" припинить збірку своїх автомашин на травневі свята, повідомляє Прайм з посиланням на представника компанії.

"Тольятті не випускатиме автомобілі з 29 квітня по 9 травня, частину персоналу буде задіяно на ремонті та обслуговуванні виробничих ліній. Іжевський автозавод відпочиває з 30 квітня по 9 травня", - йдеться в повідомленні.

Тольяттінський завод концерну відпочиватиме на день більше за іжевський, що пов'язано з чотириденним робочим тижнем, по якій зараз працюють співробітники тольяттінської майданчики, пояснив представник "Автовазу". Завод "Lada-Іжевськ" випускає машини п'ять днів на тиждень.

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Раніше повідомлялося, що "АвтоВАЗ" в Тольятті перейшов на чотириденний робочий тиждень з 15 лютого. Передбачається, що такий режим роботи збережеться на підприємстві протягом півроку. Як зазначили на підприємстві, подібна міра допоможе уникнути скорочень.