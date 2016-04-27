Росіяни різко урізали витрати на побутову техніку: продажі впали на $4,5 мільярда

Росіяни урізують витрати на побутову техніку та електроніку: за підсумками 2015 року покупці витратили 1,2 трлн рублів (1 долар - 66 руб.) - майже на 20% менше, ніж роком раніше. Кількість проданих холодильників скоротилася на 37%, пральних машин — на 35%, телевізорів — на 47%. Попит на малу побутову техніку постраждав менше, пише "Комерсант".

Загалом продажі впали на 293 млрд руб. (приблизно 4,5 млрд долл.)

Продажі телевізорів впали на 47%, до 5,3 млн шт., а в обсязі — на 33%, до 130,5 млрд руб.

Падіння російського ринку персональних комп'ютерів в третьому кварталі виявилося рекордним: обсяг поставок ПК у Росію скоротився на 45,5% і на понад 49% - у виручці. Після затоварення в кінці 2014 року покупці не поспішають з купівлею комп'ютерів, які подорожчали з тих пір в два рази, визнають учасники ринку.

Читайте такожРосіяни все більше воліють не витрачати заощадження - тільки за крайньої необхідностіПродажі великої побутової техніки у Росії скоротилися в цілому на 15%, відзначає керівник департаменту "Велика побутова техніка" Сергій Лі. Ринок пральних машин впав на 35%, до 2,6 млн шт., і на 11% в грошах, до 50,8 млрд руб. Покупці фокусуються на пристроях низьких і середніх цінових сегментів, говориться в огляді. В минулому році було продано 2,3 млн холодильників на 62,2 млрд руб., цей ринок втратив 37% у штуках і 20% у грошах.

Падіння продажів смартфонів в Росії за підсумками 2015 року склало 8%, рітейлери реалізували 26 млн пристроїв. Найбільше смартфонів продала компанія Samsung, лідером по виручці виявилася Apple. Майбутній рік не віщує ринку нічого хорошого: на тлі зростання курсів валют вендори будуть переглядати плани, скорочуючи обсяги виробництва та поставок в країну.