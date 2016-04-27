Відлуння російської кризи: в Білорусі майже кожне друге промпідприємство збиткове

У січні-лютому 2016 року чистий збиток організацій білоруської промисловості склав 25,6 трлн рублів (1 долар - 19 719.50 білоруського рубля), що в три рази більше, ніж за такий же період 2015 року, передає БелаПАН з посиланням на повідомлення Белстата.

Чистий збиток всіх організацій склав 20,2 трлн рублів, прибуток від реалізації знизився на 11,9% (до 8,9 трлн рублів).

Читайте такожЕкономіка Білорусі невблаганно падає: ВВП за сім місяців скоротився на 4%Кількість збиткових організацій збільшилася з 592 у січні-лютому 2015 року до 781 у січні-лютому нинішнього року. Їх питома вага в загальній кількості організацій зросла з 35,1 до 46,3%.

Рентабельність продажів склала 6,4% проти 8,5% в січні-лютому 2015 року, рентабельність реалізованої продукції — 8% проти 10,9%.