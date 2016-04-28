ЄС – Україні: підвищення мита на експорт металобрухту суперечить Угоді про асоціацію

Підвищення мит на експорт металобрухту з України суперечить Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині створення зони вільної торгівлі.

Як повідомляється на офіційній сторінці Представництва Євросоюзу в Україні, ЄС висловлює занепокоєння через пропозицію Верховної Ради збільшити експортні мита на металобрухт.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що у Євросоюзі із неприємністю взяли до відома інформацію про запропоновані зміни до статті 13 закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», щодо яких український парламент проголосував 21 квітня.

"Представництво ЄС розглядає підвищення мит на експорт металобрухту з України як захід торговельного обмеження, який суперечить духу і літері багатосторонніх та двосторонніх зобов’язань, взятих на себе Україною", - наголошується у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що у рамках глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом Україна зобов’язується не вводити нових митних зборів на експорт, і також вона зобов’язується під час перехідного періоду скасувати чинні мита.

"З цієї причини, якщо закон набуде чинності, він неминуче викличе стурбованість з приводу міжнародних зобов’язань України та підірве впевненість інвесторів щодо того, що стосується його складової з торговельної політики", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Євросоюзі нагадали, що у рамках меморандуму про розуміння щодо макрофінансової допомоги, підписаного з ЄС 22 травня 2015 року, Україна – у відповідності до вимог Світової організації торгівлі - зобов’язалася утриматися від запровадження нових заходів, що обмежують або перешкоджають торгівлі.

"ЄС вважає, що використання заходів, які обмежують торгівлю, не є правильним засобом задля владнання проблем з конкурентоздатністю сектору виробництва сталі України. Євросоюз закликає Україну дотримуватися своїх твердих зобов’язань, що стосуються вільного торговельного режиму", - наголосили у представництві.

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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Верховна Рада України прийняла закон, що передбачає підвищення терміном на три роки експортного мита на відходи та брухт чорних металів з 10 до 30 євро за 1 тонну, а також скасування на цей період обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту.