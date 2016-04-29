Проти компаній Григоришина в Україні можуть відкрити кримінальні провадження

Про це йдеться у зверненнях народного депутата, які він направив до Генеральної прокуратури України, Служби Безпеки України та Державної фіскальної служби України.

Так, за інформацією нардепа, посадові особи ПАТ «Запоріжтрансформатор» навмисне продавали продукцію підприємства посередницьким компаніям резидентам РФ, які пов'язані з Костянтином Григоришиним, за заниженими цінами.

Внаслідок чого ПАТ «Запоріжтрансформатор» недоотримало доходи, а держбюджет - податки з таких операцій.

«Метою використання даної схеми було заниження доходів від реалізації обладнання, вивід групою організацій грошових коштів з господарського обігу та отримання необґрунтованої податкової вигоди шляхом створення видимості операцій купівлі-продажу через фіктивні організації», - йдеться у зверненні.

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Варто зазначити, що ПАТ «Запоріжтрансформатор» входить до десятки найбільших світових виробників трансформаторного обладнання і є найбільшим енергомашинобудівним об’єднанням України.

У зв’язку із цим нардеп просить ГПУ, СБУ та ГФС провести перевірку операцій ПАТ "Запоріжтрансформатор" починаючи з 2008 року на предмет дотримання податкового законодавства. Аналогічну податкову перевірку нардеп просить провести й на іншому українському підприємстві, підконтрольного російському бізнесмену Григорішину, - ПАТ "Сумське НВО".

За інформацією Дмитра Святаша, вказане підприємство так само укладало угоди на поставку продукції із посередницькими компаніями резидентами РФ, які пов'язані з Костянтином Григоришиним. Внаслідок чого ПАТ "Сумське НВО" досі не отримало десятки мільйонів доларів валютної виручки за вироблену продукцію від російських компаній.

«При цьому, компетентні державні органи надавали та продовжують надавати дозволи на продовження строку повернення валютної виручки, що видається принаймні дивним в поточній ситуації на валютному ринку України», - йдеться у зверненні

Також з'ясувалося, що пакетом акцій у кількості 50,456% самого ПАТ "Запоріжтрансформатор" володіє кіпрська компанія, єдиним акціонером якої є однокласник Григоришина.

Як повідомлялося, зараз російський бізнесмен Костянтин Григорішин в даний момент подав прохання на отримання українського громадянства.

В той же час у Російській Федерації проти нього триває розслідування кримінальної справи щодо ухилення ним від сплати податків в Росії на суму 675 мільйонів рублів.

Раніше повідомлялося, що низку українських компаній Григорішина підозрюють у співпраці із ЛНР.