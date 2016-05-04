ІСД називає недостовірною інформацію про вивезення обладнання Алчевського меткомбінату

Про це йдеться в повідомленні ІСД.

"Корпорація "Індустріальний союз Донбасу", яка є мажоритарним акціонером ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", повідомляє, що інформація, поширена 3 травня 2016 року різними ЗМІ (з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України), про демонтаж та вивезення обладнання ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" є неточною та недостовірною", - сказано в ньому.

Корпорація підкреслює, що Алчевський меткомбінат здійснює виробничу діяльність, наскільки це зараз можливо, у вкрай непростих умовах, які склалися в Луганській області.

"Трудовий колектив підприємства, безумовно, щодня долає величезну кількість різних проблем і нестандартних ситуацій. Тим не менш, всі виробничі активи, необхідні для здійснення виробничої діяльності, знаходяться в робочому стані, або у стані, який дозволить відновити їх роботу після стандартних ремонтних та відновлювальних процедур", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у повідомленні ГУ розвідки Міноборони від 3 травня говорилося, що військовослужбовці 4-ї окремої мотострілкової бригади (Алчевськ) 2-го армійського корпусу (Луганськ) Збройних сил РФ нібито приступили до демонтажу і вивозу обладнання з території Алчевського меткомбінату.