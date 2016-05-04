Україна через СОТ вимагає від країн ЄАЕС скасувати антидемпінгові заходи проти українських товарів

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, делегацією України у СОТ було повідомлено про те, що відповідні антидемпінгові заходи ухвалено з порушенням норм і правил організації.

Делегації країн - членів ЄАЕС не відповіли на поставлені питання, зобов'язавшись надати відповіді у письмовому вигляді.

Крім того, під час засідання комітету Україна звернулася до Пакистану та Індії з приводу необхідності перегляду та скасування цими країнами антидемпінгових заходів щодо металургійної продукції.

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Як повідомляв УНІАН, колегія Євразійської економічної комісії 29 березня ухвалила рішення ввести антидемпінгове мито на українські прутки терміном на 5 років, в тому числі з окупованих територій Донбасу.

Зокрема, для Єнакіївського металургійного заводу встановлюється індивідуальний збір у розмірі 10,11% митної вартості; для «АрселорМіттал Кривий Ріг» встановлюється індивідуальний збір в розмірі 9,32% митної вартості. Для всіх інших виробників мито становитиме 10,11%.

Крім того, Євразійська економічна комісія відкрила повторне антидемпінгове розслідування щодо деяких видів сталевих труб з України.