Ціни виробників промпродукції в Україні в квітні зросли на 3,6%

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з аналогічним квітнем минулого року ціни виробників промпродукції зросли на 10,1%, а порівняно з груднем 2015 року – на 8,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар'єрів у квітні проти березня ціни зросли на 13,1%, проти квітня минулого року – на 10,3%.

У переробній промисловості ціни в квітні порівняно з березнем зросли на 2,3%, порівняно з квітнем минулого року – на 7,2%.

В постачанні електроенергії, газу і пари ціни в квітні зросли на 2,9% до попереднього місяця та на 17,8% - до квітня минулого року.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, лютим 2016 року, зросли на 4%.

У 2015 році ціни виробників промпродукції в Україні (грудень до грудня) зросли на 25,4%.