Алмаз масою 813 карат продали за рекордні $63 мільйони

Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond Corporation продала за 63 млн доларів величезний алмаз.

Це найвища ціна, яку будь-коли платили за необроблений камінь, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Крім цього компанія буде отримувати по 10% прибутку від будь-яких угод з каменем після його обробки.

Алмаз був видобутий компанією Lucara Diamond в Ботсвані минулого року. Його маса становить 813 карат.

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Представник канадської компанії повідомив, що в червні будуть продавати ще більший алмаз, також знайдений у Ботсвані.