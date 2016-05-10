Алмаз масою 813 карат продали за рекордні $63 мільйони
09:52, 10 травня 2016Промисловість
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Алмаз був видобутий компанією Lucara Diamond в Ботсвані минулого року.
REUTERS
Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond Corporation продала за 63 млн доларів величезний алмаз.
Це найвища ціна, яку будь-коли платили за необроблений камінь, пише Російська служба Бі-бі-сі.
Крім цього компанія буде отримувати по 10% прибутку від будь-яких угод з каменем після його обробки.
Алмаз був видобутий компанією Lucara Diamond в Ботсвані минулого року. Його маса становить 813 карат.
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Представник канадської компанії повідомив, що в червні будуть продавати ще більший алмаз, також знайдений у Ботсвані.
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