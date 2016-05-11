Виробництво автотранспорту в Україні скоротилося майже на третину

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-квітні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року, скоротилося на 27,5% - до 1 076 одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з даними асоціації, в квітні 2016 року на українських заводах було випущено 299 автомобілів, що на 47% менше квітня 2015 року і на 2% менше показника березня цього року.

Виробництво легкових автомобілів в квітні зросла на 18% - до 188 штук. При цьому всі автомобілі було випущено на заводі "Єврокар", а найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) протягом минулого місяця не випустив жодного автомобіля.

Комерційних автомобілів в квітні цього року було випущено 110 штук, що на 20,9% більше квітня 2015 року і на 139% більше, ніж у березні. Всі авто випустив "АвтоКрАЗ".

Також повідомляється, що в квітні в Україні було випущено лише один автобус, виробництва "Черкаський автобус", на відміну від 5 штук в березні цього року і 36 штук у квітні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-березні поточного року скоротилася на 15,7% - до 777 одиниць.

За даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні за підсумками 2015 року скоротилося в 3,5 рази - до 8,2 тисячі авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).