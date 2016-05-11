Австрійський співвласник ХТЗ шукає захисту у міністра економіки

Пан Вольф повідомив, що прибув до України для того, щоб провести ряд зустрічей, в тому числі з міністром економіки Степаном Кубівим у Києві. Предмет обговорення – атаки на ХТЗ з боку органів безпеки, які фактично паралізували діяльність підприємства.

Інвестор наголосив, що звинувачення з боку силовиків є безпідставними і не базуються на підтверджених фактах. «Нам нема чого приховувати, але нам є, що втрачати», - сказав Вольф, нагадавши, що на ХТЗ працюють 2900 співробітників, завод поставив в країни п'яти континентів 60 тисяч сільгоспмашин, а тільки в 2015 році заплатив до українського бюджету 100 млн гривень податків. У той же час через дії силовиків, які заблокували рахунки ХТЗ і заморозили активи компанії, підприємство не може виконати низку контрактів, і змушене скорочувати працівників.

«Я – європеєць, і звик працювати за міжнародними правилами, - заявив підприємець. – Ми чітко відокремлюємо бізнес від політики, довіряємо домовленостями, виконуємо контракти і платимо білі зарплати».

Вольф висловив здивування тим, що Україна в її сьогоднішньому стані дозволяє утиски на адресу зарубіжних інвесторів і великих платників податків. Подібні дії вкрай негативно позначаються на діловому іміджі країни і відлякують потенційних інвесторів. Крім того, можливі санкції щодо тих, хто здійснює рейдерські атаки від імені держави.

Австрійський інвестор висловив надію, що вирішити проблеми, що виникли на ХТЗ, допоможе співпраця з відомим українським підприємцем Олександром Ярославським, який нещодавно придбав контрольний пакет акцій компанії. «Я сам звернувся до пана Ярославського з такою пропозицією на конференції з безпеки в Мюнхені, - сказав Вольф. – Сподіваюся, що його досвід і репутація допоможуть ХТЗ вийти з тієї сумної ситуації, в якій компанія опинилася».

Співвласник ХТЗ зазначив, що плани щодо розвитку заводу, інвестором якого він став у 2010 році, пов'язані з великою історією і потенціалом підприємства, а також з аграрною специфікою України та її вигідним географічним положенням, що надають сприятливі можливості для експорту.

«ХТЗ може стати в один ряд з такими всесвітньо відомими українськими промисловими брендами, як «Антонов». Але для цього Україна повинна підтримувати інвесторів і захищати їхні права», - резюмував Вольф.