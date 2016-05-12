Nissan купує третину акцій Mitsubishi за $2,2 мільярда

Nissan Motor купить 34% в Mitsubishi Motors. Як передає АР, це заявив президент альянсу Renault-Nissan Карлос Гон і підтвердила Mitsubishi. Mitsubishi Motors продає цей пакет за $2,2 млрд (237,4 млрд ієн), йдеться в прес-релізі Nissan.

«Ми допоможемо цій компанії вистояти перед новими викликами та відновити довіру до неї споживача після скандалу з підтасовками даних про витрати палива», - заявив Гон на спільній з представниками Mitsubishi прес-конференції.

Голова правління і генеральний директор Mitsubishi Motors Осаму Масуко, у свою чергу, відзначив успішний досвід Nissan в отриманні максимальної вигоди від різних успішних альянсів. Передбачається, що компанії розширять нинішнє партнерство (СП з розробки малолітражок), яке існує протягом п'яти років, йдеться в прес-релізі Nissan. Сторони також домовилися про співпрацю в інших сферах, в тому числі щодо спільного використання продуктивних потужностей і ринків збуту та обміну технологіями, передають «Ведомости».

До цього про можливу угоду повідомляли ЗМІ, посилаючись на свої джерела, потім, як повідомляв Bloomberg, компанії зробили роздільні заяви про це на Токійській фондовій біржі і підкреслили, що рішення поки не прийнято. Передбачалося, що ради директорів обох компаній окремо обговорять ситуацію 12 травня.

Раніше ЗМІ повідомили, що Nissan може купити 33% акцій конкурента, який зараз на ринку може коштувати близько $1,5 млрд. Reuters, газети Nikkei і The Wall Street Journal (WSJ) називають іншу суму обговорюваної угоди - $1,8 млрд, або 200 млрд ієн. Переговори знаходяться на початковій стадії, йдеться в офіційних прес-релізах. За інформацією Nikkei і Reuters, мова йде вже про завершальні раунди. За даними джерел Bloomberg, можливість придбати частку в Mitsubishi вивчають і деякі інші компанії, в тому числі пекінська BAIC Motor.

Nissan стане найбільшим співвласником компанії-конкурента, відзначає WSJ. Коли Nissan отримає більше третини Mitsubishi, за японськими законами у нього буде право вето під час прийняття істотних рішень щодо компанії. Видання вважає, що в цілому угода призведе до перебудови на автомобільному ринку Японії, де зараз діють вісім автовиробників. Nissan угода дасть шанс розширити присутність на ряді ринків Азії, де його машини слабко представлені, Mitsubishi, у якої все добре в Азії, зможе отримати плюси за рахунок зростаючої частки Nissan на ринку Північної Америки.

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20 квітня Mitsubishi Motors визнала, що її співробітники в ході тестів занижували дані про витрату палива малолітражних автомобілів і що це робилося останні 25 років. Після цих зізнань котирування компанії впали приблизно на 45%. 12 травня торги цими паперами не проводилися, зазначає Reuters. За даними WSJ, на інформації про можливу операцію акції Nissan подешевшали вранці в четвер на 2,4%.

У Nissan і Mitsubishi Motors є спільне підприємство на паритетній основі NMKV Co., яке виготовляє малолітражки, що продаються під брендами і тієї й іншої компанії. Продажі цих моделей були припинені в кінці квітня на тлі скандалу з підтасовками даних про витрату палива. Президент і гендиректор Mitsubishi Motors Осаму Масуко заявив 11 травня журналістам, що його компанія хоче зберегти співпрацю з Nissan. Також він сказав, що у компанії достатньо грошей, щоб покрити витрати, пов'язані зі скандалом з підтасовками даних щодо витрати палива.

Поки найбільшим акціонером в Mitsubishi Motors є Mitsubishi Heavy Industries Ltd., якій належить близько 20% автовиробника, корпорації Mitsubishi належить 10%, банку Tokyo-Mitsubishi UFJ - близько 4%. Компанії групи Mitsubishi в 2004 р. врятували автовиробника, викупивши його привілейовані акції після того, як розпалося партнерство цієї компанії з DaimlerChrysler. Приблизно два роки тому автовиробник повернув цим компаніям борги, але у трьох з них збереглося близько 34% в Mitsubishi Motors.

Найбільшим партнером Nissan є Renault, якій належить 43% голосуючих акцій в японському автовиробнику. Nissan, у свою чергу, контролює 15% без права голосу в Renault.