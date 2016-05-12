Промвиробництво в Україні вперше за 3,5 роки демонструє зростання - аналітики

Про це йдеться у звіті Ukrainian Economic Trends Forecast від Da Vinci AG Analytic Group за другий квартал 2016 року, який є в розпорядженні УНІАН.

На думку аналітиків , цей тренд є унікальним для останніх 3,5 років і, можливо, є показником досягнення дна та відновлення зростання.

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"Так, у січні-лютому 2016 промвиробництво зросло на 3,7%, у тому числі у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів - на 4,2%, переробній - на 4,4%, постачанні та розподілі електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 0,6%", - йдеться у звіті.

Експерти заявляють, що прогнозні оцінки ЄБРР щодо зростання ВВП України у 2016 році на рівні 2% після падіння на 9,9% в 2015 і 6,6% в 2014 роках можуть бути непрямим підтвердженням початку періоду відновлення економічного зростання і вимагає активної підтримки проведення реформ з поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату.

"Зростання викликане збільшенням обсягів виробництва інвестиційних товарів, зокрема металоконструкцій, продукції машинобудування і будівельних матеріалів", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, існують всі підстави припускати, що у другому кварталі зростання промислового виробництва продовжиться, проте його темпи будуть знижені.

"За підсумками першого півріччя реалістичним є показник промислового виробництва на рівні 1,8-2%. Особливо позитивним є те, що позитивна динаміка обумовлена не тільки активізацією внутрішнього ринку, але і збільшенням закордонного попиту по деяких галузях. Так, металургійне виробництво зросло на 19,1% завдяки збільшенню обсягів іноземних замовлень. На внутрішньому ринку за два місяці 2016 року обсяги продажу металургійної продукції також зросли на 27%", - йдеться у звіті.