Найбільший в Україні видобувач газу цього року введе в експлуатацію 51 свердловину

Найбільша в Україні компанія з видобутку газу «Укргазвидобування» в 2016 році введе в експлуатацію 51 газову свердловину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам головний інженер ПАТ «Укргазвидобування» Олексій Нестеренко.

"Цього року ми здаємо 51 свердловину», - сказав Нестеренко

За його словами, «Укргазвидобування» щорічно одночасно бурить до 76 свердловин, вводить в експлуатацію близько 60 свердловин.

«Компанія володіє 76 буровими верстатами. На нашу компанію припадає в Україні 90% пошуково-розвідувального буріння і 90% експлуатаційного буріння», - підкреслив Нестеренко.

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Також Нестеренко повідомив, що газовидобувне підприємство «Шебелинкагазвидобування» через конфлікт на Донбасі втратило контроль над 5 родовищами газу з річним дебітом 270 млн кубометрів.

«Там залишилися 5 наших родовищ. 270 млн кубометрів газу з цих родовищ ми видобували щорічно», - сказав Нестеренко.

За його словами, на підконтрольній незаконним збройним формуванням території залишилося близько 20% персоналу компанії. У даний момент на окупованих територіях Донбасу, за його даними, створені свої газовидобувні підприємства. «Шебелинкагазвидобування» повністю втратила контроль над цими родовищами з червня 2015 року.

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Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».