Москаль обмежив розміри "дров", через які вирубують ліси на Закарпатті

Як повідомили кореспонденту УНІАН у перс-службі Закарпатської облдержадміністрації, розмір паливної деревини, яку експортують з України в тому числі через Закарпатську область, не обмежений Митним кодексом України чи іншими нормативно-правовими актами. «Тому під виглядом дров на цілком законних підставах за кордон можна вивозити й ділову деревину. Подібні факти відомі не тільки на Закарпатті, але і в сусідніх областях, вони викликають обурення і протестні акції громадськості», - уточнили в прес-службі.

Щоб унеможливити випадки експорту ділової деревини під виглядом дров, голова Закарпатської ОДА підписав розпорядження, згідно з яким Закарпатська митниця при оформленні на експорт паливної деревини керуватиметься вимогами державних стандартів ДСТУ-3243-88 та ДСТУ 3071-95, а саме: розміри дров обмежені довжиною 1 метр із максимальним відхиленням до 10 см.

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Також, згідно з документом, дрова завтовшки від 16 до 26 см мають бути розколоті на дві частини, а товщиною від 28 до 40 см – на чотири частини. У випадку, якщо експортована продукція викликає сумніви щодо відповідності ДСТУ-3243-88, митниці слід отримати експертний висновок Закарпатської торгово-промислової палати.

Водночас, як наголосили у прес-службі ОДА, Москаль готує звернення до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням внести відповідні зміни й доповнення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.