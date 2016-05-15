Гордість України: тисячі австралійців зустрічали найбільший в світі літак Ан-225 "Мрія" (фото, відео)

Як повідомляє "Новое время" з посиланням на місцеве видання Herald Sun, на посадку літака в аеропорту Перт прийшли подивитися тисячі глядачів.

Це був перший комерційний рейс українського літака.

10 травня він вилетів з аеропорту "Київ-Антонов" у Гостомелі у столицю Чехії-Прагу. Звідти він вилетів на борту з електрогенератором вагою 130 тонн. У Празі повітряне судно зібрало сотні глядачів.

Дорогою до Австралії Ан-225 зробив три технічні посадки в Туркменістані, Індії та Малайзії.

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На борту Мрії находився екіпаж з 21 людини, включаючи сім членів льотної команди, одного керівника польотів і шістьох інженерів.

Літак пробуде в аеропорту Перт приблизно 48 годин, після чого вирушить до Німеччини.

Минулого разу український гігант прилітав в Австралії в 1988 році.

Ан-225 Мрія – це найбільший і потужний транспортний літак, який створили на державному підприємстві "Антонов". Літак з максимальною спорядженою масою 640 тобто найважчим літаком у світі. Його довжина становить 84 м, а розмах крил – 84,4 м.