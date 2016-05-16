Нацгвардія отримала першу партію новітніх БТР (фото)

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Зазначається, що бронемашини оснащені чотиритактним 6-ти циліндровим дизельним двигуном з рідинним охолодженням Deutz BF6M1015CP і автоматичною трансмісією Allison типу 3200SP.

"Наш пріоритет – щоб військові з’являлися на полі бою в повній амуніції. Ми відправляємо на фронт інноваційні вітчизняні серійні зразки та зміщуємо акценти з модернізації наявної техніки на виробництво нової, надсучасної", – наголосив гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов.

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Нагадаємо, у 2016 році "Укроборонпром" взяв курс переходу на високотехнологічне виробництво, міжнародні стандарти (НАТО) та оснащення армії сучасними зразками озброєння.

За результатами 1 кварталу 2016 року "Укроборонпром" передав ЗСУ рекордні півтисячі озброєння та військової техніки. Зокрема, 340 одиниць нового озброєння, серед якого вітчизняні безпілотники, новітні міномети, ракети і бронетехніка, а також 161 одинцю відремонтованого та модернізованого ОВТ.