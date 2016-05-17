Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ новий піхотний кулемет українського виробництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони Ураїни Олексій Чорнобай.

"На озброєння Збройних сил України прийнято піхотний кулемет "Маяк КМ-7,62". Таким чином, з початку року на озброєння української армії прийнято вже п'ять нових зразків озброєння та військової техніки", - сказав Чорнобай.

Він також повідомив, що в ЗСУ пройшло визначальне відомче випробування броньованих автомобілів серії "Казак", "Варта", "КрАЗ", "Барс" і вантажного багатоцільового автомобіля "Рено".

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"У ході випробувань встановлено, що зазначена техніка повністю відповідає характеристикам, заявленим виробником. Вирішується питання щодо її постачання до Збройних сил України", - сказав Чорнобай.

За його словами, впродовж минулого тижня ремонтні бригади ЗСУ повернули для виконання бойових завдань в район АТО 132 одиниці озброєння та військової техніки - танки, гаубиці, гармати і бойові машини. Таким чином, з початку АТО ремонтно-технічні підрозділи відновили близько 48 тис. одиниць озброєння та військової техніки.