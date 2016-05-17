Київський завод розробив новітній кулеметно-гранатометний модуль для бойової техніки (фото)

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Зазначається, що на нього встановлена інноваційна комп'ютерна система управління вогнем "Каштан", розроблена київським "НВП "АТ-системи" та призначена для дистанційного управління зброєю з прицільними відеокамерами.

При цьому особливістю системи "Каштан" є те, що вона будується на базі електроніки універсального захищеного комп’ютера і мікропроцесорів. Тут використані всі сучасні підходи до автоматизованих систем відеоконтролю, інтелектуальної обробки зображень і управління. Крім того, до системи можна підключити відеокамери різного типу і різної кількості.

Наголошується, що можливості системи "Каштан" дозволяють вести спостереження за ціллю вдень на відстані 1,8-8 тис. м і 600-2 тис. м вночі. Вона виявляє цілі типу БМП на дальності 500-4 тис. м лише за 15 секунд.

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Повідомляється, що кулеметно-гранатометний модуль призначений для ураження живої сили, транспортних засобів, наземних та низьколетячих об’єктів. Він може встановлюватися як на колісні та гусеничні транспортні засоби, так і на стаціонарні об’єкти.

Крім того, озброєння складається з 30 мм автоматичної гармати ЗТМ-1 або 2А72 з боєкомплектом 400 пострілів, спареного з гарматою кулемета КТ-7,62 або ПКТ з боєкомплектом 2000 патронів, 30 мм автоматичного гранатомета АГ-17, 81 мм комплексу постановки димових завіс 902В "Хмара". За вимогою замовника можна встановити ПТРК.

Раніше 17 травня УНІАН повідомляв, що Міністерство оборони України прийняло на озброєння Збройних сил новий піхотний кулемет вітчизняного виробництва.