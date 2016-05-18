"Антонов" відправить замовнику перший Ан-132 на початку 2017 року

Цей літак спроектований і побудований із використанням лише європейських, американських та українських комплектуючих. Про це УНІАН повідомив керівник програми, заступник головного конструктора "Антонов" Олександр Хохлов.

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"Зараз літак перебуває на стадії остаточного складання. Йде встановлення систем і обладнання. У IV кварталі цього року ми плануємо здійснити перший політ, а вже в I кварталі 2017 року спільно з аравійським партнером плануємо продемонструвати літак потенційним замовникам із Саудівської Аравії", - сказав Хохлов.

Він підкреслив, що літак - повністю відповідає вимогам замовника, а також, є прикладом ефективного імпортозаміщення при виробництві літаків: Ан-132 використовується авіоніка американського виробництва Honeywell, двигуни канадської компанії Pratt&Whitney, гвинти британської компанії Dowty Propellers, а також агрегати і системи виробництва українських компаній.

"Незважаючи на те, що Ан-132 - це глибока модернізація Ан-32 і Ан-26, створених ще за СРСР із використанням комплектуючих російського виробництва, ми принципово пішли від кооперації з Росією - не лише з політичних міркувань, але й із суто економічних. По-перше, ми виходили із заданих льотних характеристик. Комплектуючі американського, європейського і канадського виробництва задовольняють вимогам замовника та вимогам до сучасних повітряних суден. При цьому ми не забуваємо й вітчизняних розробників. Частина вузлів, агрегатів і систем замовляємо українським компаніям, - повідомив Хохлов. - По-друге, експлуатація будь-якого літака передбачає ведення його післяпродажного обслуговування. Очевидним є той факт, що сервісна мережа світових гігантів Pratt & Whitney, Honeywell, Liebherr значно ширша й ефективніша будь-якого, приміром, російського виробника. Це дуже важливо й для замовника, й для нас, як виробника".

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Хохлов підкреслив, що в разі підписання твердих контрактів на будівництво нових Ан-132, на які розраховує "Антонов", підприємство здатне швидко розгорнути серійне виробництво літаків на своїх потужностях. «Технічні можливості для цього є. Фактично, ми можемо як повністю виготовляти літак, так і віддати частину виробничого процесу саудівській стороні за коопераційною схемою. Зрозуміло, що поки вони можуть забезпечити лише невеликий сегмент виробництва, але розглядають варіанти щодо його розширення. Більш того, для нас важлива зараз не стільки виробнича кооперація, скільки спільна маркетингова стратегія. Вихід на ринок Саудівської Аравії з літаком Ан-132 дозволить нам закріпитися не лише у власне Саудівській Аравії, але й в усьому регіоні Близького Сходу, а потім виходити на Латинську Америку та Індію, де машини "Антонов" давно зарекомендували себе з найкращої сторони", - зазначив Хохлов.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2015 року "Антонов" і аравійське підприємство Taqnia Aeronautics підписали угоду про кооперацію з організації в Королівстві Саудівська Аравія літакобудівного комплексу й виробництва літаків Ан-132, Ан-148 і Ан-178. Складання першого екземпляра Ан-132D проходить на потужностях "Антонова" в Києві. За оцінками "Антонова", потреба ринку в літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць. У жовтні 2015 року було підписано контракт на постачання двигунів PW150A компанії Pratt & Whitney для літака - демонстратора Ан-132D. У березні цього року "Антонов" підписав контракт із американською компанією Honeywell International Inc. на поставку бортової електроніки для Ан-132D.