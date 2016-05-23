СБУ підозрює підприємства Ахметова у торгівлі з "ДНР/ЛНР"

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м.Києва від 10 травня, передають "Наші гроші".

За даними слідчих, у 2015-2016 роках керівник і бухгалтер ПП "Аннтей-В" та колишній керівник ДП "Київське обласне управління лісового господарства" постачали лісоматеріали через фірму "Аннтей-В" за її контрактами з підприємствами вугільної промисловості.

Йдеться про договори з ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", ДП "Шахта Південнодонбаська №3", ДП "Макіїввугілля", ДП "Дзержинськвугілля", ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1", ТДВ "Шахта "Білозерська", ТОВ "ДТЕК Павлоградвугілля", ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ДП "ВК "Краснолиманська".

Більшість приватних підприємств із цього списку входять до групи Ріната Ахметова.

Головне управління СБУ у Києві та Київській області веде кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму). Чому слідство вважає, що деревина ввозиться на територію ОРДЛО саме для потреб незаконних збройних формувань, у судовому реєстрі не повідомляється.

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Слідчий попросив про доступ до документів, що подавалися до Херсонської митниці, а саме: вантажно-митних декларацій, сертифікатів походження лісоматеріалів, тощо.

Фірма "Аннтей-В" зареєстрована у Горлівці Донецької області. Від початку заснування і по сьогодні офіційним власником є Віктор Цуприк, колишній бізнес-партнер Павла Зінова по ТОВ "Лаокоон".

Зінов працював директором департаменту матеріального забезпечення МВС за часів Віталія Захарченка.

Зазначається, що Зінов був прийнятий на роботу до МВС у грудні 2011 року. До того він очолював Департамент адміністративно-господарського забезпечення Державної податкової служби України, яку очолював Віталій Захарченко до призначення на міністерську посаду. Відомо, що Зінов, як і екс-міністр Захарченко, із Костянтинівки Донецької області.

У середині 2000-х років Зінов був засновником компаній "Приваттур", "Дент-сервіс" і "Ваше право", в яких його бізнес-партнером виступав колишній перший віце-прем’єр Сергій Арбузов.