Україна в квітні збільшила виробництво сталі на 12%

Українські металурги в квітні 2016 року порівняно з квітнем минулого року збільшили виробництво сталі на 11,7% - до 2,154 мільйона тонн, зберігши 10-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками січня-квітня поточного року Україна збільшила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 16,8% - до 8,268 мільйона тонн, також зберігши в світовому рейтингу виробників сталі 10-ю позицію.

За інформацією асоціації, за підсумками квітня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно займає Китай з показником 69,4 мільйона тонн (зростання на 0,5% до квітня 2015 року).

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Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (8,5 мільйона тонн, +1,2%), Індія (7,8 мільйона тонн, +3,9%), США (6,6 мільйона тонн, +2,5%), Росія (5,9 мільйона тонн, -0,4%), Південна Корея (5,7 мільйона тонн, -1,3%), Німеччина (3,6 мільйона тонн, -1,5%), Туреччина (2,9 мільйона тонн, +5,3%), Бразилія (2,3 мільйона тонн, -20,6%).

Загалом в квітні 2016 року порівняно з квітнем минулого року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 0,5% - до 134,9 мільйона тонн.

В звіті асоціації за січень-квітень позиції лідера продовжує утримувати Китай – 261,4 мільйона тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2,3%).

Далі слідують: Японія (34,3 мільйона тонн, -2,3%), Індія (30,7 мільйона тонн, +2,3%), США (26,2 мільйона тонн, -0,3%), Росія (23,1 мільйона тонн, -3,9%), Південна Корея (22,1 мільйона тонн, -2,3%), Німеччина (14,3 мільйона тонн, -2,3%), Туреччина (10,6 мільйона тонн, +2,8%), Бразилія (9,7 мільйона тонн, -14%).

Протягом 4 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі в цілому на 2,8% - до 521,3 мільйона тонн.

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Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. 2014 року наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн.

З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно в 2015 році, – зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках.

Тим не менш, за підсумком 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу.