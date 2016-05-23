Зростання промвиробництва в Україні в квітні сповільнилося до 3,5%

Зростання промислового виробництва в Україні в квітні 2016 року порівняно з квітнем 2015 року сповільнилося до 3,5% з 4,8%, зафіксованих у березні 2016 року проти березня 2015 року, при цьому зростання промвиробництва проти відповідного місяця попереднього року зафіксовано третій місяць поспіль, після розвороту тренду в лютому вперше за останні три роки.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем березнем 2016 року, у квітні зафіксовано падіння промвиробництва на 3,4% після зростання на 6,8% у березні проти лютого.

З початку року, за січень-квітень, порівняно з аналогічним періодом попереднього року зростання промвиробництва залишається на рівні 3,7%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання виробництва в квітні 2016 року порівняно з квітнем 2015 року зафіксовано у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 26%, металургії – на 15,5%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 13,7%, фармацевтиці – на 12,6%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 11,5%.

Найбільше зростання виробництва у квітні порівняно з березнем цього року зафіксовано у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 7,7%, металургії – на 2,3%.

Найбільше падіння виробництва в квітні 2016 року порівняно з квітнем 2015 року зафіксовано в постачанні електроенергії та газу – на 5%, видобутку сирої нафти і природного газу – на 3,4%.

Найбільше падіння виробництва у квітні порівняно з березнем цього року зафіксовано в постачанні електроенергії та газу – на 17%, виробництві меблів та іншої продукції – на 7,9%, машинобудуванні – на 6,3%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованоъ території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, зростання промвиробництва в Україні в березні 2016 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року сповільнилося до 4,8%, порівняно з попереднім місяцем - до 6,8%. З початку року, за січень-березень порівняно з аналогічним періодом попереднього року зростання промвиробництва становило 3,7%.

У 2015 році порівняно з 2014 роком спад промвиробництва прискорився до 13,4% з 10,7%, зафіксованих роком раніше.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, за підсумками 2016 року зростання промислового виробництва в Україні може становити 3%.