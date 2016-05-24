"Укргазвидобування" за допомогою суду розірвала договір про спільну діяльність з "Фірма ХАС"

Господарський суд Київської області задовольнив позов найбільшої в країні газовидобувної компанії «Укргазвидобування» про розірвання договору про спільну діяльність (СД) з компанією «Фірма ХАС», яку пов'язують з народним депутатом Олександром Онищенком, повідомляє прес-служба держкомпанії.

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Згідно з повідомленням, 20 травня були оголошені вступна та резолютивна частини рішення від 20.05.2016 року у справі №911/404/16, якою позов «Укргазвидобування» задоволено повністю, а також розірвано договір про спільну діяльність №60 від 04.02.2004 року з додатковими угодами, сторонами якого є «Укргазвидобування» і «Фірма ХАС».

«За договором СД, який був підписаний ще в 2004 році, «Укргазвидобування» передала «Фірма ХАС» право на користування 19 свердловинами. Основна кількість свердловин була передана в 2011 році», - уточнюють в держкомпанії.

У прес-службі нагадують, що причиною рішення про розірвання майже всіх договорів про спільну діяльність з видобутку газу стало невиконання зобов'язань з боку СД.

«Укргазвидобування» пропонувала різні варіанти врегулювання проблемних питань, але після того як не отримала жодної зустрічної пропозиції від СД, змушена була звернутися до суду і подала позови по 6 з 8 договорів про спільну діяльність», - відзначають в компанії.

Як зазначив голова правління «Укргазвидобування» Олег Прохоренко, рішення звернутися до суду про розірвання договорів СД було вимушеним кроком.

«План видобутку 2015 не виконало жодне підприємство СД, з початку 2016 року кожного дня по СД відбувалося падіння видобутку на 1 млн куб. м. Не виконується й інвестиційна програма, є багато питань до обліку газу, ціни реалізації продукції та сплати ренти. СД суттєво зменшили обсяги ремонтів свердловин. Угоди СД тягнуть нас назад, це неприпустимо. Особливо зараз, коли нам вдалося зупинити падіння і ми починаємо нарощувати видобуток, реалізуючи програму 20/20», - підкреслив Прохоренко, якого цитує прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року народний депутат України Тетяна Чорновіл заявила, що компанія «Хас», що належить нардепу Олександру Онищенку, ухиляється від сплати податків під час продажу природного газу, який був нею отримано в межах договорів про спільну діяльність з найбільшою газовидобувною компанією країни «Укргазвидобування».

У квітні Господарський суд Києва відмовив «Укргазвидобування» в розірванні договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з видобутку газу з компанією «Виробничо-комерційна фірма «Діон».

На початку лютого глава «Укргазвидобування» Олег Прохоренко заявив, що через суд хоче розірвати майже всі договори про спільну діяльність, за якими частина родовищ компанії була віддана приватним інвесторам.

За його словами, в 2015 році приватні інвестори не виконали свої зобов'язання за обсягами інвестицій в дані родовища, що призвело до падіння видобутку газу на 360 млн кубометрів - до 1,159 млрд кубометрів.

При цьому Прохоренко неодноразово заявляв про тиск на компанію, зокрема, з боку народних депутатів, що, на його думку, пов'язано з активізацією змін в компанії, які покликані усунути корупцію і злочинні схеми в ній.

В середині березня детективи Національного антикорупційного бюро України проводили ряд обшуків на території міста Києва та Київської області, зокрема, в офісах фірм, діяльність яких пов'язують зі злочинними схемами реалізації природного газу в рамках спільної діяльності з держкомпанією «Укргазвидобування».

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього видобутого в Україні газу. 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».