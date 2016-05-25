На Житомирському бронетанковому заводі запустять виробництво бронетранспортерів БТР-4

Державний концерн "Укроборонпром" найближчим часом має намір запустити на Житомирському бронетанковому заводі, що входить до складу концерну, повний цикл виробництва сучасних бронетранспортерів БТР-4.

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Згідно з повідомленням прес-служби концерну, на даний момент на заводі вже освоїли виробництво корпусів для даної техніки.

"Сучасна і потужна легкоброньована техніка повністю українського виробництва швидше надходитиме до ЗСУ. "ЖБТЗ" уже відпрацював технічну документацію бронемашини. У найближчих планах підприємства - держвипробування і поставка БТР-4 на потреби МОУ, Нацгвардії та інших силових структур для посилення обороноздатності країни. Відтепер "Укроборонпром" зможе виготовити ще більше БТР-4 за держзамовленням", - цитує прес-служба генерального директора концерну Романа Романова.

У концерні також повідомили, що в ході антитерористичної операції на сході України українським військовим було поставлено понад 80 БТР-4.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня "Укроборонпром" передав українським військовим у зону проведення антитерористичної операції партію модернізованих за стандартами НАТО бронетранспортерів БТР-4.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.