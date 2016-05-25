На Житомирському бронетанковому заводі запустять виробництво бронетранспортерів БТР-4
На даний момент на підприємстві вже освоїли виробництво корпусів для даної техніки.
Державний концерн "Укроборонпром" найближчим часом має намір запустити на Житомирському бронетанковому заводі, що входить до складу концерну, повний цикл виробництва сучасних бронетранспортерів БТР-4.
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Згідно з повідомленням прес-служби концерну, на даний момент на заводі вже освоїли виробництво корпусів для даної техніки.
"Сучасна і потужна легкоброньована техніка повністю українського виробництва швидше надходитиме до ЗСУ. "ЖБТЗ" уже відпрацював технічну документацію бронемашини. У найближчих планах підприємства - держвипробування і поставка БТР-4 на потреби МОУ, Нацгвардії та інших силових структур для посилення обороноздатності країни. Відтепер "Укроборонпром" зможе виготовити ще більше БТР-4 за держзамовленням", - цитує прес-служба генерального директора концерну Романа Романова.
У концерні також повідомили, що в ході антитерористичної операції на сході України українським військовим було поставлено понад 80 БТР-4.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня "Укроборонпром" передав українським військовим у зону проведення антитерористичної операції партію модернізованих за стандартами НАТО бронетранспортерів БТР-4.
Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.