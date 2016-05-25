"Нафтогаз" підвищує ціни на газ для промисловості

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 червня 2016 року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 6,2% порівняно з травнем 2016 року - до 6 874 грн за тис. куб. м з 6 474 грн за тис. куб. м, йдеться в повідомленні компанії.

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Водчас, за даними «Нафтогазу», максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 червня зростуть на 1,1% - до 7 604 с 7 518 грн за тис. куб. м.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Ціни на паливо вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію з регулювання у сфері енергетики права на встановлення цін на природний газ для промисловості.