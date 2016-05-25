Австрійська компанія впроваджує цифрову систему для боротьби з незаконною вирубкою лісу

Австрійська компанія Holzindustrie Schweighofer починає розробку глобальної цифрової системи щодо запобігання незаконній вирубці лісу.

Як пишуть східноєвропейські ЗМІ, проект впровадження системи PIL-RFID починається в Румунії, де у Holzindustrie Schweighofer знаходиться кілька лісопильних заводів.

За наявною у журналістів інформацією, за кожним зрубаним деревом можна буде стежити за допомогою RFID-чіпів, тобто практично будь-який бажаючий за допомогою свого смартфона зможе дізнатися, звідки ця колода прибула і де вона росла з допомогою GPS-координат, які залишився на пні в лісі.

Лісозаготівники буде зобов'язані застосовувати RFID-чіп, швидше за все, чіп будуть забивати приблизно на 1 сантиметр безпосередньо в кожну колоду. Чіп буде нести точні координати місця, де було зрубане дерево, повідомляючи, походження деревини. Лісопильні заводи можуть, наприклад, легко з'ясувати, чи надходить доставлений матеріал з авторизованих лісосік.

Подібна технологія працює у харчовій промисловості - наприклад, у глобальних торговельних потоках так званими RFID-чіпами відслідковуються туші яловичини глибокої заморозки. Тепер щось подібне хочуть ввести в лісовій промисловості, а як поле для експериментів вибрали Румунію.

Першопрохідником стане Holzindustrie Schweighofer - компанія з 400-річною історією, яка відіграє провідну роль у боротьбі з нелегальними лісозаготівлями. Schweighofer купує практично 100% своїх колод і не бере участь в лісозаготівельної діяльності в лісах. Фірма виконує всі внутрішні і європейські правові вимоги та стандарти, але повністю виключити покупку незаконно виготовленої деревини все одно не може: ймовірність, що хтось із ланцюжка поставок лісу до воріт лісопилки свідомо підробить документи або піде іншим злочинним шляхом, є завжди.

«Тому боротьба з незаконною вирубкою лісу вимагає нових надійних методів, крім документів», - підкреслюють у компанії.

У Holzindustrie Schweighofer впевнені, що всесвітнє впровадження системи PIL-RFID здатне покласти край незаконній вирубці лісу. По суті, кожна продана колода буде супроводжуватися інформацією - почнеться ера великих обсягів даних, і це зможе зробити революцію в лісовому господарстві. Буде докладно показано, скільки деревини було вирубано, і де.

Ось лише деякі позитивні наслідки впровадження PIL-RFID системи в лісову промисловість, які зазначили в Schweighofer: лісопильні заводи зможуть визначати для своїх потреб ділянки з найкращою якістю; транспортні компанії будуть використовувати дані GPS, щоб мінімізувати транспортні витрати і тим самим викиди вуглекислого газу; детальна та обширна інформація про видаляння деревини дозволить не тільки поліпшити якість управління лісами, але й підвищить можливості лісових досліджень. Це дозволить значно краще моделювати реакцію лісів до зміни клімату та розробляти контрзаходи проти погіршення ситуації.

За словами розробників, система PIL-RFID ґрунтується на глобально доступній і стандартизованій технології. Беручи до уваги, що триває в усьому світі зростання популярності смартфонів, GPS-технології NFC будуть доступні скрізь, де заготовлюється деревина. Це відкриває великі можливості для громадського контролю над екологічною ситуацією. Подібні технології напевно будуть затребувані і в Україні, де особливо загострилася проблема з незаконними вирубками лісу, тим більше, що основні чіпи недорогі, вони доступні і використовують стандартизовану технологію.