"Метінвест" Ахметова вперше в історії закінчив рік зі збитком у розмірі $1 мільярд

Материнська компанія міжнародної гірничо-металургійної групи «Метінвест» - Metinvest B.V. вперше в своїй історії отримала збиток, який за підсумками 2015 року становив 1 млрд дол., при цьому в 2014 році компанія отримала прибуток на рівні 159 млн дол.

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Про це свідчать аудійовані консолідовані результати фінансової діяльності за 2015 рік, опубліковані на сайті «Метінвесту».

Згідно зі звітом компанії, виручка від реалізації продукції групи в 2015 році знизилася на 35% - до 6,832 млрд дол.

При цьому показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань), «Метінвесту» за вказаний період скоротився в 5,2 раза - до 513 млрд дол.

Рентабельність EBITDA минулого року знизилася до 8% проти 26% в 2014 році.

Капітальні інвестиції компанії в 2015 році скоротилися на 54% в порівнянні з попереднім роком - до 285 млн дол., при цьому на металургійний і гірничодобувний дивізіони припала рівна сума від даних коштів.

Коментуючи результати роботи компанії генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков зазначив, що наслідком погіршення фінансового становища компанії з одного боку стало збереження напруженої політичної і економічної ситуації в Україні. З іншого боку, ситуація на світовому ринку сталі і ЗРС, де ціни досягли найнижчих рівнів за останні десять років, також залишається основним фактором напруги.

«З огляду на коротко- і середньострокову ситуацію на ринку України, у 2015 році ми внесли корективи в нашу географію продажів, одночасно зберігши свої позиції на ключових стратегічних ринках. Зокрема, частка Європи в продажах зросла на 5 п.п в порівнянні з минулим роком, а Південно-Східної Азії - скоротилася на ту ж величину », - підкреслив Риженков, слова якого наводяться в звіті.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року компанія «Метінвест» заявила про технічний дефолт, при цьому в кінці червня узгодила з інвесторами нові умови за своїми облігаціями з терміном погашення в 2015 2017 і 2018 роках на загальну суму 1,153 млрд дол.

У 2014 році «Метінвест» скоротив чистий прибуток в 2,5 раза в порівнянні з 2013 роком - до 159 млн дол. За підсумками 6 місяців 2015 року компанія вперше за свою історію отримала збиток, розмір якого становив 166 млн дол.

1 грудня 2015 року група "Метінвест" підписала з кредиторами угоду, яка передбачає їх відмову до 31 січня 2016 року пред'являти вимоги виплати в зв'язку зі станом дефолту компанії.

27 січня поточного року кредитори групи «Метінвест» схвалили мораторій на погашення єврооблігацій до 27 травня 2016 року на загальну суму 1,125 млрд дол.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним із найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

На тлі дефіциту коштів через невизначену ситуацію на світових ринках сталі, яка призвела до зниження виробництва на підприємствах компанії «Метінвест», в листопаді 2015 року група прийняла рішення про скорочення робочого дня на 20% з пропорційним зниженням заробітних плат для адміністративного персоналу. При цьому в 2016 році компанія планує скоротити до 30% співробітників адміністративного апарату.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).