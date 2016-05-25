Adidas має намір повернути частину виробництва з Азії до Німеччини
Зазначається, що повернення Adidas до ФРН виявилося можливим завдяки автоматизації виробничого процесу.
Компанія Adidas, що випускає спортивний одяг та взуття, має намір повернути частину виробництва до Німеччини, повідомляє Lenta.ru.
"За словами керівництва компанії, восени 2016 року на фабриці Speed Factory в баварському місті Ансбах почнеться випуск кросівок. Перша пробна партія складе 500 пар. В майбутньому Adidas планує перейти на великосерійне виробництво і довести обсяги випуску спортивного взуття до 500 тисяч 2017 року", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що повернення Adidas у ФРН виявилося можливим завдяки автоматизації виробничого процесу. Виготовленням взуття на фабриці загальною площею 4,6 тисячі квадратних метрів будуть займатися винятково роботи.
Директор з розвитку компанії Герд Манц зазначив, що завдяки перенесенню виробництва термін розробки нової продукції можна буде скоротити з півроку до декількох днів. При цьому застосовуються технології практично не вплинуть на вартість товару в магазинах.
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Adidas практично повністю згорнув випуск одягу і взуття в Німеччині в 1993 році за винятком заводу в Шайнфельде, на якому виготовляються переважно футбольні бутси. Основну частину виробництв компанії було переміщено до Азії, де 2015 року було випущено 300 мільйонів пар взуття.
2017 року компанія Adidas, яка є другим за величиною в світі виробником спортивних товарів, планує відкрити додаткове виробництво в США.