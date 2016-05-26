Великі та середні підприємства України скоротили збитки в 6,6 раза

Великі і середні підприємства України, без урахування бюджетних установ, за попередніми даними, за перший квартал 2016 року отримали 58,556 млрд грн збитку до оподаткування, що в 6,6 раза нижче уточненого показника за аналогічний період минулого року на рівні 385,935 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансовий результат прибуткових підприємств знизився на 20,7% - до 97,518 млрд грн, результат збиткових підприємств - на 69,3%, до 156,074 млрд грн.

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Також повідомляється, що кількість збиткових підприємств по відношенню до загальної їх кількості за підсумками кварталу знизився на 6,9 п.п. - до 39,7%. Найбільшу питому вагу збиткових підприємств зафіксовано у галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (68,7%), операцій з нерухомим майном (54,7%), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (46,1%).

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, великі і середні підприємства України, без урахування бюджетних установ, за попередніми даними, за 2015 рік отримали 230,612 млрд грн збитку до оподаткування, що в 1,7 разу менше уточнених даних по збитку до оподаткування за попередній рік на рівні 389,114 млрд грн.