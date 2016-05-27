Кабмін очікує зростання промвиробництва цього року на рівні не менше 1,2%

Кабінет міністрів України очікує зростання промислового виробництва в країні в 2016 році на рівні не менш як 1,2%, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з бізнесом у Києві.

"Ми очікуємо, що до кінця року ми отримаємо не менш як 1,2% зростання промислового виробництва", - сказав він.

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За словами Гройсмана, чинний уряд має намір приділити значну увагу формуванню конкурентоспроможної промислової політики і забезпечити реалізацію промислового потенціалу країни.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні в квітні 2016 року порівняно з квітнем 2015 року сповільнилося до 3,5% з 4,8%, зафіксованих у березні 2016 року проти березня 2015 року, при цьому зростання промвиробництва проти відповідного місяця попереднього року зафіксовано третій місяць поспіль.

Найбільше зростання виробництва у квітні порівняно з березнем цього року зафіксовано у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 7,7%, металургії – на 2,3%.

Найбільше падіння виробництва у квітні 2016 року порівняно з квітнем 2015 року зафіксовано в постачанні електроенергії та газу – на 5%, видобутку сирої нафти і природного газу – на 3,4%.