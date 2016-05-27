У Мінекономрозвитку з'явитися департамент промислової політики

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив першому віце-прем'єр-міністру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву створити департамент промислової політики.

Про це прем'єр повідомив журналістам після зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

"Я доручив першому віце-прем'єр-міністру створити в Мінекономіки департамент промислової політики", - сказав він.

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При цьому Гройсман зазначив, що таке рішення зумовлене необхідністю ефективної взаємодії з бізнесом у підвищенні промислового потенціалу країни.

Як повідомляв УНІАН, за словами Гройсмана, Кабінет міністрів України очікує зростання промислового виробництва в країні в 2016 році на рівні не менш як 1,2%.

Попередній глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус скоротив штат міністерства на 50%.