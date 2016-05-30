ЗАЗ представив на столичному автошоу оновлену модель Slavuta (фотогалерея)

Найбільший український виробник легкових автомобілів - Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) в рамках Столичного автошоу, яке відбулося 28-29 травня, представив прототип Slavuta Nova.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, також були представлені модифікації автомобіля "ЗАЗ Vida" для поліцейської та медичної служб.

Відзначимо, що автомобіль "ЗАЗ Славута" проводився з 1999 по 2011 рік. Всього було вироблено 140 тисяч автомобілів цієї моделі.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року "ЗАЗ" випустив всього 4 легкових автомобіля.

За підсумками 2015 року "ЗАЗ" скоротив чистий збиток в 2,4 рази - до 1,195 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, м. Запоріжжя) - автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, збиранням. Підприємство входить в корпорацію "УкрАВТО".

Корпорація УкрАВТО є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація володіє контрольним пакетом акцій "ЗАЗ", польського автозаводу FSO. До структури корпорації входять понад 400 автосервісних підприємств у всіх містах України.