Україна запропонувала США спільно виробляти ракетні двигуни для заміни російських

Сполучені Штати Америки зацікавлені у співпраці з Україною у розробці і виробництві ракетних двигунів для заміни російських, від яких повністю залежить космічна галузь США.

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Про це на прес-конференції повідомив голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Любомир Сабадош, коментуючи результати візиту української делегації до США 23-27 травня.

"Ми запропонували свої можливості щодо реалізації спільної розробки для виробництва рідинного двигуна, який сьогодні закуповується в Російській Федерації. З боку наших партнерів існує розуміння, що це завдання є досить складним, але ми можемо з ним упоратися, і обговорення буде проходити на рівні професійних фахівців", - сказав Сабадош.

Він також додав, що у ході переговорів сторони повинні обговорити терміни розробки, проведення тестових випробувань, а також обсяги фінансування.

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"З боку фахівців США була надана така інформація: «Ми зацікавлені в тому, щоб були альтернативні постачальники двигунів. Ми розуміємо, що цей проект не може бути реалізований завтра". Українська сторона передала позицію КБ "Південне" з приводу проведення переговорів та обговорення умов, на яких буде побудована кооперація, вартості, термінів", - сказав він, додавши, що такі переговори між сторонами пройдуть у листопаді в Києві.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня керівництво Державного космічного агентства України провело переговори з Національним управлінням з повітроплавання і дослідження космічного простору (NASA) для поглиблення співпраці між Україною та США і реалізації спільних проектів у космічній сфері.