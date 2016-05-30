"АвтоКрАЗу" продовжили дозвіл на експорт авто військового призначення

Державна служба експортного контролю продовжила найбільшому в Європі виробнику вантажних автомобілів Кременчуцькому автомобільному заводу "АвтоКрАЗ" дію статусу спецекпортера до червня 2019 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, з сьогоднішнього дня Держслужба експортного контролю продовжила повноваження на право експорту автомобілів КрАЗ військового призначення та імпорту товарів військового призначення для потреб виробництва підприємства до 1 червня 2019 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, статус спецекспортера було отримано "АвтоКрАЗом", відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1283 від 31 жовтня 2007 року. Ці повноваження дозволяють підприємству здійснювати безпосередню міжнародну передачу військових товарів без залучення державних спецекспортерів.

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Як повідомляв УНІАН, 2015 року "АвтоКрАЗ" збільшив виробництво вантажних автомобілів на 1% - до 1,401 одиниці.

2015 року завод збільшив чистий збиток в 2,4 рази - до 371,5 мільйона гривень з 148 мільйонів гривень 2014 року. За підсумками 2014 року "АвтоКрАЗ" отримав чистий збиток у розмірі 148 мільйонів гривень проти 19,79 мільйона гривень чистого прибутку 2013 року.

Довідка УНІАН. ПАТ "АвтоКрАЗ" - найбільший в Європі виробник і постачальник вантажних автомобілів цивільного та спеціального призначення, запасних частин до них, причепів та напівпричепів.