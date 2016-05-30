Україна готова судитися з Бразилією через ракетоносій "Циклон-4"

Україна готова в міжнародному суді вимагати від Бразилії компенсацію за припинення в односторонньому порядку програми з виробництва ракетоносія "Циклон-4".

Про це на прес-конференції повідомив голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Любомир Сабадош.

"Ми зараз знаходимося в такій позиції - якщо не домовимося, то підемо до суду. На сьогоднішній день ще не всі механізми використані для того щоб домовитися", - сказав Сабадош.

При цьому він не уточнив, який обсяг компенсації вимагатиме Україна, зазначивши, що своїм рішенням Бразилія завдала Україні як політичних, так й економічних збитків.

За словами Сабадоша, крім звернення до суду Україна готова запропонувати два варіанти вирішення даного питання.

"Перше, продовжити співпрацю в рамках того договору, який вже є. Ми даємо сигнал що ми готові повернутися до реалізації проекту. А друге, якщо бразильська сторона не бачить шляхів реалізації зі свого боку тих зобов'язань, які вона брала на себе, то залучити до реалізації проекту інвестора", - сказав він.

При цьому голова агентства додав, що залучити інвестора до такого проекту не проблема, оскільки він є економічно вигідним, а загальна готовність проекту становить 85-87%.

Він також додав, що 31 травня запланована зустріч заступника голови ДКАУ Олександра Голуба з керівництвом Космічного агентства Бразилії з цього питання.

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Довідка УНІАН. "Циклон-4" – спільний з Бразилією проект українського космічного ракетного комплексу, куди мали входити ракета-носій "Циклон-4" і наземний комплекс, що забезпечує проведення на космодромі робіт з підготовки та запуску ракети-носія і корисного навантаження. Запуск ракети планувався з космодрому Алькантара (Бразилія), але старт ракети неодноразово відкладався. Спочатку він планувався на 2010 рік, пізніше перенесений на 2013, потім на 2014. У травні 2015 року глава Державного космічного агентства України заявив, що Бразилія заморозила роботи за проектом. Українська сторона розглядає можливість перенесення стартового комплексу ракети з Бразилії в США.

За різними оцінка Україна вклала в проект від 100 до 150 мільйонів доларів.