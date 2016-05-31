Кабмін перевірить "Електроважмаш" на фірми-прокладки в експортних контрактах

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ініціює проведення перевірки на державному підприємстві "Електроважмаш" у зв'язку з тим, що в засобах масової інформації з'явилася інформація про продаж в рамках експортних контрактів на 2016 рік продукції підприємства британським компаніям, які перепродують її кінцевим споживачам, в тому числі російської "Элмаш-ЛТО".

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

"Мінекономрозвитку виступає за максимальну ефективність діяльності державних підприємств і засуджує будь-які можливі прояви корупції. Міністерство звернулося до Держфінінспекцію з проханням перевірити факти журналістського розслідування. До робочої групи Держфінінспекції буде залучено фахівців Мінекономрозвитку, СБУ та ДФС", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Мінекономрозвитку зазначили, що призначення Жан-Андре Барбоза, раніше обраного номінаційним комітетом на посаду директора "Електроважмашу", проходить етап узгодження.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Мінекономрозвитку оголосило кадрові конкурси з першим шести найбільшим держкомпаніям: "Центренерго", "Укренерго", "Укрпошта", "Укрспирт", "Укрзалізниця" і "Електроважмаш". Номінаційний комітет при Мінекономрозвитку відібрав трьох переможців конкурсів і рекомендував призначити поляка Войцеха Бальчуна на посаду глави "Укрзалізниці", Жан-Андре Барбозу – на посаду голови держхолдингу "Електроважмаш" та Ігоря Смілянського – на посаду голови "Укрпошти". 20 квітня Кабмін затвердив рішення Номінаційного комітету і призначив на посади Бальчуна та Смілянського.