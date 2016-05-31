Порошенко привітав "Антонов" із 70-річчям: Україна повинна перетворитися в світового гравця на авіаринку (фото)

Україна повинна перетворитися з авіаційного держави у гравця світового рівня на авіаційному ринку, вважає президент Петро Порошенко.

Читайте також"Антонов" здійняв у небо відновлений літак Ан-22 "Антей" (фотогалерея)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час заходів, присвячених 70-річчю державного підприємства «Антонов» у Києві.

«Не випадково я оголосив 2016 рік роком Повітряних сил України. Перекомплектація буде спиратися на виробничі потужності «Антонова», - заявив Порошенко.

«Наше спільне завдання – перетворити Україну з авіаційного держави в авіаційного гравця світового рівня. Те, як активно просуваються сьогодні літаки «Антонова» по всьому світу, дає мені підстави і тверду переконаність у реальності цього завдання - перетворити літакобудування в стратегічну галузь української економіки», - сказав президент.

Держпідприємство «Антонов» - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найвідоміших розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.