Порошенко побачив можливості будівництва другої "Мрії" та літака Ан-70

Президент України Петро Порошенко доручив вивчити можливість добудови та подальшого використання других екземплярів літаків Ан-225 «Мрія» і Ан-70, які перебувають в стадії складання на державному підприємстві «Антонов».

Читайте також"Антонов" відправить замовнику перший Ан-132 на початку 2017 року

Про це Порошенко повідомив під час відвідування підприємства в рамках святкування 70-річчя авіахолдингу.

«Сьогодні ми побачили можливості будівництва ще одного «Мрії» та літака Ан-70. Я ставлю завдання: прорахувати всі можливості (добудови – УНІАН), уважно вивчити ринок і доповісти мені», – сказав Порошенко, відзначивши, що переозброєння Військово-повітряних сил України буде також здійснюватися на потужностях підприємства «Антонов».

Президент нагадав, що літаки «Антонов» сьогодні затребувані в світі. «Нарешті ми підписали контракти на поставку українських літаків у Саудівську Аравію. Нарешті під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим ми домовилися про те, що Азербайджан купує українські літаки «Антонов». Нарешті Міністерство оборони вперше за багато років замовляє нові «антонівські» літаки», – сказав Порошенко.

Читайте такожГордість України: тисячі австралійців зустрічали найбільший в світі літак Ан-225 "Мрія" (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2015 року держпідприємство «Антонов» і аравійська компанія Taqnia Aeronautics підписали угоду про кооперацію з організації в Королівстві Саудівська Аравія (КСА) літакобудівного комплексу і виробництва літаків Ан-132, Ан-148 і Ан-178. Складання першого екземпляра Ан-132D проходить на потужностях «Антонова» в Києві. За оцінками «Антонова», потреба ринку в літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць. У жовтні 2015 року було підписано контракт на постачання двигунів PW150A компанії Pratt & Whitney для літака-демонстратора Ан-132D. У березні цього року «Антонов» підписав контракт із американською компанією Honeywell International Inc. на поставку бортової електроніки для Ан-132D.

На початку травня цього року Ан-225 «Мрія» виробництва ДП «Антонов» здійснив перший комерційний рейс до Австралії, зробивши по дорозі 4 зупинки. Рейс став також рекламним рейсом авіакомпанії «Авіалінії Антонова» і власне підприємства «Антонов».

Також у травні цього року «Антонов» відновив і підняв у небо перший в світі, найбільший турбогвинтовий широкофюзеляжний літак Ан-22 «Антей».

У липні ДП «Антонов» має намір взяти участь у тендері на виробництво 200 середньомагістральних літаків для ринку Індії.

Держпідприємство «Антонов» - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.