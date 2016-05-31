Україна ввела спецмита на імпорт виробів із пінополіуретану

Україна ввела спеціальні мита на імпорт пористих плит, блоків і листів з пінополіуретану терміном на три роки незалежно від країни походження, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Дане рішення набирає чинності через 40 днів і передбачає введення мита в розмірі 13,09% від митної вартості, через 12 місяців - 12,44%, а через 24 місяці - 11,81%.

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"Застосування спеціальних заходів позитивно вплине на фінансово-господарське становище національного товаровиробника, зокрема, сприятиме відновленню обсягів виробництва і продажів, збереженню та відновленню робочих місць", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі з 1 травня ввела спеціальне мито у розмірі 39,2% на імпорт низки товарів із Республіки Білорусь як крок у відповідь на недружні дії з боку Білорусі щодо українських підприємств кондитерської та пивоварної галузей.

Зокрема, спецмитом оподатковуються молочна продукція і сири, рибна продукція, кондитерські вироби, хлібобулочні і борошняні вироби, пиво, горілка, сіль, косметика, шампуні, миючі засоби та засоби для чищення, сірники, вироби з пластмаси, кухонні меблі, шини та покришки, трактори, тканини та інші товари.