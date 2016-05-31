Насалик хоче притягнути до кримінальної відповідальності керівника "Укрторфу" через збитки в галузі

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик вважає за необхідне звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності керівника держконцерну «Укрторф» за завдання істотних збитків торфодобувній галузі.

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Про це Насалик заявив у парламенті.

"На сьогодні ми розглядаємо заміну керівника "Укрторфу". Він довів галузь, яка повинна бути прибутковою, до 249 млн грн збитків», - сказав він. «Я думаю, що це не тільки звільнення, а цей керівник повинен зазнати кримінальної відповідальності за свої дії", - додав міністр Насалик.

Генеральним директором держконцерну "Укрторф" є Андрій Озерчук, який був призначений на цю посаду в липні 2014 року.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укрторф» створений в травні 2007 року і є державним господарським об'єднанням, контроль за діяльністю якого здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

До концерну входять підприємства: «Волиньторф», «Житомирторф», «Київторф», «Коростишівський завод «Реммашторф», «Поділляторф» (м. Хмельницький), «Рівнеторф», «Сумиторф», «Чернігівторф» та «Укрінспаливо» (Черкаська обл.).